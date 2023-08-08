اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 10:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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وزير الشباب والرياضة يهنئ علا الشافعي لتوليها منصب رئيس تحرير اليوم السابع

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 10:02 م
وزير الشباب والرياضة يهنئ علا الشافعي لتوليها منصب رئيس تحرير اليوم السابع علا الشافعي - رئيس تحرير اليوم السابع
كتب محمود العمرى

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تقدم الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، بالتهنئة للكاتبة الصحفية علا الشافعي، لتوليها منصب رئيس تحرير موقع وجريدة اليوم السابع، وقدمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بخالص التهاني والتمنيات بدوام التوفيق.

وأسند مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهمة رئاسة تحرير جريدة "اليوم السابع" للكاتبة الصحفية علا الشافعي لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس "اليوم السابع".
 
وتدرجت الكاتبة الصحفية علا الشافعى في المناصب داخل المؤسسة إلى أن شغلت منصب "رئيس تحرير تنفيذي" للجريدة، كما شاركت في تأسيس "اليوم السابع عام 2008، وقد أنيطت بـ"الشافعي" هذه المهمة الدقيقة، برئاسة تحرير جريدة يومية بحجم "اليوم السابع" إيمانا بكفاءتها المهنية وتتويجا لمشوارها المميز في بلاط صاحبة الجلالة.
 
ويأتي هذا التكليف في إطار دعم وتمكين المرأة والقيادات الشابة في قطاع الصحافة داخل منظومة "المتحدة" التي تمتلك وتدير الحصة الأكبر من وسائل الإعلام في السوق المصري.

 

 

 


أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة

علا الشافعي

اليوم السابع



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