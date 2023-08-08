اليوم السابع
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وزير التعليم يستقبل محافظ المنوفية لبحث التوسع فى إنشاء المدارس التجريبية والفنية

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 09:23 م
وزير التعليم يستقبل محافظ المنوفية لبحث التوسع فى إنشاء المدارس التجريبية والفنية جانب من اللقاء
كتب محمود طه حسين

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استقبل اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون المشترك لدعم المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المزيد من المدارس الجديدة بمدن المحافظة وخاصة المدارس التجريبية والمتميزة والفنية لتقليل الكثافات الطلابية لخدمة الطلاب وتحسين جودة التعليم، وذلك بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور رضا حجازي بمحافظ المنوفية، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الوزارة والجهاز التنفيذى للمحافظة للنهوض والإرتقاء بالقطاع التعليمى، مشيداً بجهود محافظ المنوفية المبذولة في تطوير المنظومة التعليمية وتقديم أوجه الدعم الكامل وتذليل العقبات لإقامة العديد من المنشآت التعليمية للحد من الكثافات الطلابية، وذلك في ضوء إهتمام وحرص القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية كون قطاع التعليم أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

 

كما تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات خطط تنفيذ المشروعات القومية للتعليم بمحافظة المنوفية، واستعراض الجهود في متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية من أعمال إحلال وتجديد، صيانة، انشاء جديد، احلال جزئي وكلي لمدارس المحافظة.

 

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حققت الكثير من الإنجازات والتقدم في ملف التعليم والذى أعطى أولوية كبرى بشأن التحديث الشامل لنظام التعليم بمختلف نوعياته مما ساهم في تعزيز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية في مجال التعليم.

 


التربية والتعليم

التوسع فى إنشاء المدارس التجريبية

اخبار مصر



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