اليوم السابع
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وزيرا التموين والزراعة يتفقان على الضوابط المنظمة لموسم إنتاج قصب وبنجر السكر

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 08:04 م
وزيرا التموين والزراعة يتفقان على الضوابط المنظمة لموسم إنتاج قصب وبنجر السكر وزيرا التموين والزراعة
كتب مدحت وهبة

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عقد الدكتور عَلى المصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور سيد القصير وزير الزراعة اجتماعًا مع  رؤساء مجالس إدارات شركات إنتاج السكر من بنجر السكر، وبحضور هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك للاتفاق علي القواعد والضوابط المنظمة لموسم إنتاج قصب السكر ومحصول بنجر السكر 2023-2024 (وذلك للزراعات التقليدية الخاصة بالتعاقد مع المزارعين).

 

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للقيادة السياسية التي وجهت بالاهتمام بالمزارعين وتنمية المحاصيل الاستراتيجية، كما وجه الوزيران بإنشاء وحدة للبحوث والتطوير بالتعاون مع الشركات المنتجة للسكر ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف تنمية ورفع إنتاجية محصول الفدان ليعود بالخير علي المزارعين.

 

وتم التأكيد في الاجتماع علي أهمية وضع ضوابط التوريد والاستلام والنقل لمحصول بنجر السكر مع التأكيد علي وجود لجان للاستلام داخل المصانع اثناء التوريد بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

وشدد الوزيران على أهمية إعلان أسعار توريد البنجر وقصب السكر من جانب الشركات تشجيعًا للمزارعين علي التوريد في الموسم الجديد مع وجود احتياطي استراتيجي آمن من سلعة السكر يكفي احتياجات البلاد حتي الأول من مارس 2024.

 

وأشار هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن هناك صدى وردود أفعال إيجابية كبيرة نتيجة سياسات التسعير الجديدة المشجعة والمحفزة للمزارعين للموسم القادم.


وزيرا التموين

وزير الزراعة

انتاج قصب وبنجر السكر 2023

موسم انتاج السكر

موسم قصب السكر



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