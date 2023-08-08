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وزارة النقل تناشد المواطنين الإبلاغ عن أى سيارة تلقى مخلفات هدم على الطرق

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 08:18 م
وزارة النقل تناشد المواطنين الإبلاغ عن أى سيارة تلقى مخلفات هدم على الطرق مخلفات الطرق -أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم، بعد تناول بعض مواقع التواصل الاجتماعي موضوع تحت عنوان "وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية"، وأوضحت الحقائق التالية :

1. المخلفات الملقاة على الطريق الدائرى ليست قمامة ولكنها مخلفات هدم مباني صلبة وإلقاؤها على الطريق يعرض حياة المواطنين مستخدمي الطريق للخطر، وحتى لو كانت قمامة فهذا سلوك سلبي ويخالف طموح المصريين في المحافظة على طرق بلدهم المختلفة.

2. تعاقدت الهيئة العامة للطرق والكباري مع شركات متخصصة لرفع القمامة والمخلفات غير الصلبة يومياً ولكن هذه المخلفات التي تم رصدها على الطريق الدائري هي مخلفات هدم مباني صلبة تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وازهاق الأرواح.

3. خلال زيارة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الأخير ة يوم السبت الماضي الموافق 5/8/ 2023 لمواقع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تلاحظ انتشار مخلفات هدم المباني على جانبي الطريق في الأماكن التي تم الانتهاء من تطويرها لخدمة المواطنين، وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويؤدي الى وقوع الحوادث وازهاق الارواح وهذا امن قومى، حيث وجه الوزير كل من رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتفعيل مأمور الضبط المخول له الضبطية القانونية بالقبض على المخالفين ممن يقومون بإلقاء مخلفات الهدم على الطريق الدائري وتسليمهم للنيابة المختصة من أجل القضاء على هذه الظاهرة تماماً خاصة وان الدولة المصرية قد رصدت لمشروعات الطرق ومنها الطريق الدائري مبالغ كبيرة للمساهمة رفع مستوى الخدمة لمستخدمي هذه الطرق ومنها الطريق الدائري وتقليل الحوادث عليها وزيادة معدلات السلامة والامان بها والمحافظة على ارواح المواطنين واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليها ، و تقليل زمن الرحلات ، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية .

 

4. تناشد وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من هذا السلوك السلبي الخطير الذي يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وازهاق الأرواح وضرورة الابلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات هدم المباني على الطرق المختلفة ومنها الطريق الدائرى.

 

المخلفات تحت الكبارى
المخلفات تحت الكبارى

 

المخلفات
المخلفات

 

جانب من المخلفات
جانب من المخلفات

 

مخلفات الطرق
مخلفات الطرق

الدائري

القاء المخلفات بالطرق

مخلفات الهدم

النقل



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