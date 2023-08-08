واشنطن: كثفنا من مساعداتنا لمواجهة وقف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

كتب أحمد عرفة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية كثفت من مساعداتها الغذائية للمحتاجين حول العالم، لمواجهة وقف تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت صحيفة واشنطن بوست إنه على الرغم من العقوبات الثقيلة التى سعت إلى عزل روسيا بسبب حربها فى أوكرانيا، إلا أن العشرات من الروس الذين لهم صلة بالرئيس فلاديمير بوتين أو الجيش الروسى لا يزالوا محل ترحيب فى دول الاتحاد الأوروبى، مما أثار انتقادات من سياسيين ونشطاء مناهضين للحرب.

وكان من بين المنتقدين قادة من مؤسسة ألكسى نافالنى المناهضة للفساد، الذين يضغطون من أجل مزيد من التحرك، بجذب الانتباه إلى الحالات التى يبدو أنها تتحدى هدف العقوبات الغربية، والتى تم استخدامها لرفض منح تأشيرات السفر، ومصادرة اليخوت والعقارات وغيرها من الممتلكات الأخرى.

وتحدثت الصحيفة عن يلينا إيسينباييفا، لاعبة القفز بالزانة الروسية الحائزة على ميدالية ذهبية أولمبية، والتى ترتبط بعلاقات وثقة مع بوتين، وتحمل رتبة رائد فخرية فى الجيش الروسى، وقالت إنها تعيش بهدوء فى مسكن فاخر تقدر قيمته بالملايين فى جزر الكنارى الإسبانية.