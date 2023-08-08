هبوط 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "التبغ" بنسبة 1.6%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7%، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.6%، وانخفض قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.4%.

وهبطت قطاعات مواد البناء، والعقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.3%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%، فيما ارتفعت 6 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.3%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاعي التجارة والموزعون، والبنوك بنسبة 0.1%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.204 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 976.4 مليون ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.5 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.21%، والعرب على 7.49%، واستحوذت المؤسسات على 29.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 209.6 مليون جنيه، 47.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.6 مليون جنيه، 150.1 مليون جنيه، 26.7 مليون جنيه، 79.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 17748 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 21570 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 7428 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 5306 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5342 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1362 نقطة.