اليوم السابع
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هبوط مؤشرات البورصة بجلسة الثلاثاء والتداولات تتجاوز 3 مليارات جنيه

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 02:50 م
هبوط مؤشرات البورصة بجلسة الثلاثاء والتداولات تتجاوز 3 مليارات جنيه البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.204 تريليون جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 17748 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 21570 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 7428 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3589 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 5306 نقطة.

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