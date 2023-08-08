من هى علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع.. أول امرأة تترأس جريدة يومية

كتب علي الكشوطي

أسند مجلس إدارة "المتحدة للخدمات الإعلامية" مهمة رئاسة تحرير جريدة "اليوم السابع" للكاتبة الصحفية والناقدة علا الشافعي، لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس "اليوم السابع".

وتدرجت علا الشافعى فى المناصب داخل المؤسسة إلى أن شغلت درجة "رئيس تحرير تنفيذى" للجريدة، منذ مشاركتها فى تأسيس "اليوم السابع عام 2008.

ويأتى هذا التكليف فى إطار دعم وتمكين المرأة والقيادات الشابة فى قطاع الصحافة داخل منظومة "المتحدة" التى تمتلك وتدير الحصة الأكبر من وسائل الإعلام فى السوق المصرى.

علا الشافعي حاصلة على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ 1993‏ و‏بكالوريوس المعهد العالى للسينما ـ قسم سيناريو ـ بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ‏1999.‏

شغلت منصب نائب رئيس تحرير الأهرام وحاصلة على عضو مجلس تحرير فنون الأهرام (2008 وحتى الآن)، وشغلت منصب رئيس قسم الفن بجريدة وموقع اليوم السابع (من عام 2007 – حتى يونيو 2018) ورئيس المركز الإعلامى لمهرجان الجونة السينمائى منذ 2018.

كما شغلت رئيس قسم الفن بمجلة الأهرام العربى‏ (‏من ‏2002‏ ـ 2009‏)‏، ومحرر مشارك فى كتاب السينما الصادر عن مجمع أبو ظبى حتى 2015.

أما في مجال البرامج التليفزيونية:

مقدمة برنامج "مقعد أمام الشاشة".. من 2017 وحتى مايو 2018.

مقدمة البرنامج الإذاعى "دكان الفن" على راديو مصر 2018 -2019.

مقدمة برنامج "ولاد البلد" على قناة On T.V دورة برامجية كاملة .

مسئولة البرامج الفنية والثقافية on tv 2008 إلى 2010.

معدة برامج فنية وثقافية قناة الحياة .

معدة برنامج "لا" للإعلامى عمرو الليثي.

ناقدة فنية ضيفة فى قنوات روتانا والأوريبت والمنوعات.

معدة فى برنامج البيت بيتك (2006).

معدة الملف الفنى فى برنامج العاشرة مساء (2005 – 2006).

معدة برنامج سهر الليالى فى دريم (2004- 2006).

معدة برنامج فرصة سعيدة مع شريف منير قناة دريم (2004 – 2005).

معدة برنامج نجوم الكلام في قناة دريم (2005- 2006).

‏معدة برامج (لا تذهب هذا المساء، المجلة الفنية) فى راديو وتليفزيون العرب(1998- 1999) .

معدة برنامج سينما فلان فى قناة النيل للدراما ‏(1999‏ ـ‏2000)‏.

‏معدة برامج (أبرياء ومقص الرقيب) بقناة أبو ظبى‏ (2000‏ ـ ‏2001)‏.

برنامج " كلام والسلام" التليفزيون المصرى ( 2006 حتى 2008).

مقدمة فقرة "قراءة للأحداث الفنية" فى برنامج "صحصح معانا" لقناة النيل للمنوعات (2006 حتى 2008).

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فى المجال الصحفي:

مسئولة عن أقسام (المنوعات، السينما، التليفزيون) فى الحياة اللندنية (مكتب القاهرة 2006 حتى عام 2008).

رئيسة تحرير مجلة "إيليت كايرو" من عام 2008 وحتى 2009.

‏رئيس تحرير مجلة سينما أون لاين ‏(2002)‏.

‏‏سكرتير تحرير مجلة مزيكا‏ (2003)‏.

‏محررة بمجلة علاء الدين للأطفال‏ (1993‏ ـ‏1997)‏.

‏محررة بمجلة الأهرام الرياضى ‏(1993‏ ـ‏1994)‏.

‏محررة بمجلة الشباب المصرية ‏(1991‏ ـ‏1993)‏.

‏باحث بمركز دراسات المستقبل العربي‏،‏ تحت إشراف الأستاذ جميل مطر‏،‏ في مجال تحليل وتقييم الأعمال الفنية ‏(من ‏95‏ ـ حتى 2009‏)‏.

‏‏محررة بجريدة مايو المصرية ‏(1989‏ ـ‏1991)‏.

مراسلة صحفية للجرائد الآتية‏:‏

‏‏مديرة مكتب القاهرة لمجلة "سيداتى سادتى" السعودية الصادرة من لبنان‏ (2000‏ ـ‏ 2003)‏.

(‏الأنباء الكويتية ـ الوطن الكويتية ـ الخليج الإماراتية ـ الاتحاد الإماراتية ـ والراية القطرية‏)‏ على مدار الأعوام ‏(1990‏ ـ ‏1998).‏

في مجال المهرجانات الفنية

عضو لجنة التحكيم من الصحفيين والنقاد من مجلة سينما أون لاين بمهرجان الإسماعيلية ( 2005 ) .

عضو لجنة التحكيم النقاد بمهرجان روما

عضو لجنة تحكيم بمهرجان سلا لفيلم المرأة 2009

عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام المصرية بمهرجان الإسكندرية لسينما البحر المتوسط 2013

عضو لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2012 و2014

مجال الكتابة السينمائية

سيناريو الفيلم الروائي الطويل "بلد البنات" المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي ودبي عام "2007 "

سيناريو الفيلم الروائي القصير آخر الدنيا‏ (1998)‏ إخراج مروان حامد

‏‏ سيناريو الفيلم الروائي القصير "كل هذا الصوت الجميل" الحاصل علي جائزة أحسن فيلم قصير في المهرجان القومي للسينما المصرية‏(1996)‏

‏مشاركة في سيناريو الفيلم الروائي القصير الهائمون الحاصل علي جائزة أحسن فيلم قصير بالمهرجان القومي للسينما المصرية‏(2001)‏

في مجال التغطية الفنية

مهرجان برلين السينمائي الدولي 2016 وحتى الآن

مهرجان كان السينمائي الدولي 2013

مهرجان فينسيا السينمائي الدولي 2009

مهرجان دبي السينمائي منذ دورته الثانية وحتى 2015

مهرجان أبو ظبي السينمائي الدولي منذ دورته الأولي وحتى آخر دوراته.

مهرجان مراكش السينمائي

‎‏ مهرجان المسرح التجريبي‏

‏‏ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة‏

‏المهرجان القومي للسينما المصرية‏‏

‏‏ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي‏‏‏

‏مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي‏

‏ مهرجان دمشق السينمائي الدولي‏‏

‏ مهرجان معهد العالم العربي بباريس‏(2000 حتى توقفه عام 2005)

‏ مهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا

مهرجان روما لأفلام البحر المتوسط في دورة ( 2003 )

مهرجان الرباط السينمائي الدولي

مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط

مهرجان سلا لفيلم المرأة

مهرجان الجونة السينمائي

الجوائز‏

‏حاصلة علي جائزة القصة القصيرة المركز الثاني من جمعية عباس العقاد الأدبية

‏ جائزة التفوق الصحفي المركز الأول في التغطية الفنية من نقابة الصحفيين‏