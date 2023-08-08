"مصر الجديدة" تعلن تعيين الدكتور سامح السيد رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا

كتب عبد الحليم سالم

قررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير تعيين الدكتور سامح السيد إبراهيم حموده عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة ، جاء ذلك في بيان للشركة إلى البورصة اليوم الثلاثاء وتأكيدا لما سبق ونشره اليوم السابع ، وكان يشغل الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة النصر العامة للماقولات حسن علام .

وكانت مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أعلنت عن قبول استقالة تامر ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 4 أغسطس 2023.

ويضم مجلس إدارة الشركة كلا من، خالد زكريا العادلي إمام، رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ، واحمد اشرف علي كجوك ،عضو مجلس إدارة، ونيفين علي صبور، عضو مجلس إدارة، ومحمد عبد المنعم علي فؤاد المنشاوي، عضو مجلس إدارة يمثل القابضة للتشييد والتعمير، وجيهان ممدوح محمد صالح، عضو مجلس إدارة يمثل القابضة للتشييد والتعمير والدكتور سامح السيد ممثلا عن القابضة للتشييد والتعمير .

فى سياق أخر نفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، اعتزامها بيع أرض هليوبارك بخصم يصل إلى 40% لمستثمر محلي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة رداً على استفسارات البورصة بشأن ما يتداول عن (بيع أرض هليوبارك بخصم لمستثمر محلي)، إن العرض المقدم للشركة بشأن أرض هليوبارك ما زال تحت الدراسة، ولا يوجد أي معلومات مفصح عنها، وأكدت الشركة أنها تلتزم بسرية المعلومات لحين الدراسة والتفاوض على العرض.