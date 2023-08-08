مصرع طفل فى العقد الأول أثناء عبوره الطريق بالدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

لقي طفل في العقد الاول من عمره مصرعه بعدما صدمته سيارة مسرعة على طريق السنبلاوين ميت غمر، في محافظة الدقهلية، وفرت هاربة، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة السنبلاوين بوصول الطفل أحمد عبد المنعم عبد الحميد، 5 أعوام، مقيم بقرية منشأة هلال دائرة المركز، جثة هامدة ادعاء حادث سير.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين أن سيارة مسرعة صدمت الطفل على طريق السنبلاوين ميت غمر، أثناء عبوره الطريق أمام قرية منشية هلال، وفرت هاربة ولم يستدل عليها حتي الآن.

تم نقل جثمان الطفل لمشرحة مستشفى السنبلاوين العام، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ويكثف ضباط مباحث المركز من جهودهم لمعرفة السيارة وضبط قائدها.