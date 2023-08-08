مستشار سابق لترامب: الاتهامات ضد ترامب هدفها منعه من الترشح للانتخابات

قال الدكتور جابريل صوما أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس الاستشارى السابق لترامب، إن الاتهامات ضد ترامب بدأت عندما ترشح للرئاسة فى 2015، وبدأ الحزب الديمقراطى وجماعات هيلارى كلينتون بالتجسس عليه.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيوجيرسى مع الإعلامية إيمان الحويزى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض جماعات هيلارى كلينتون قدموا طلب للمحكمة بالسماح للإف بى أى بالتجسس على ترامب.

ولفت إلى أن الاتهامات فى البداية التى سمحت بالتجسس على ترامب أنه عميل لروسيا، وتبين فى ما بعد أنها اتهامات باطلة لا أساس لها من الوجود، والذى اعلن ذلك هو المدعى العام الذى عينوه للتحقيق فى القضية.

وأوضح أن هذه التهم التى لا أساس لها من الصحة جعلت المواطنين وخاصة الجمهوريين يعتقدون أن أى اتهام جديد لترامب هو لا أساس له من الصحة والهدف منه فقط منعه من الترشح للانتخابات.