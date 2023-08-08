اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 10:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

الرئيسية أخبار عالمية

مستشار سابق لترامب: الاتهامات ضد ترامب هدفها منعه من الترشح للانتخابات

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 06:21 م
مستشار سابق لترامب: الاتهامات ضد ترامب هدفها منعه من الترشح للانتخابات ترامب
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور جابريل صوما أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس الاستشارى السابق لترامب، إن الاتهامات ضد ترامب بدأت عندما ترشح للرئاسة فى 2015، وبدأ الحزب الديمقراطى وجماعات هيلارى كلينتون بالتجسس عليه.
 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيوجيرسى مع الإعلامية إيمان الحويزى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن بعض جماعات هيلارى كلينتون قدموا طلب للمحكمة بالسماح للإف بى أى بالتجسس على ترامب.

 

ولفت إلى أن الاتهامات فى البداية التى سمحت بالتجسس على ترامب أنه عميل لروسيا، وتبين فى ما بعد أنها اتهامات باطلة لا أساس لها من الوجود، والذى اعلن ذلك هو المدعى العام الذى عينوه للتحقيق فى القضية.

 

وأوضح أن هذه التهم التى لا أساس لها من الصحة جعلت المواطنين وخاصة الجمهوريين يعتقدون أن أى اتهام جديد لترامب هو لا أساس له من الصحة والهدف منه فقط منعه من الترشح للانتخابات.


ترامب

أمريكا

محاكمه ترامب

القاهره الاخباريه

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة

خبير فى الشئون الدولية: كلما زادت الاتهامات ضد ترامب زادت شعبيته

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 05:56 م

الصحف العالمية اليوم.. قاض يرفض دعوى تشهير مضادة من ترامب.. عشرات الروس ذوو صلة ببوتين محل ترحيب فى أوروبا.. أطباء إنجلترا يعلنون إضرابا جديدا.. صناعة الدفاع تعانى فى بريطانيا.."الجبنة" تقتل مسنا بإيطاليا

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 02:10 م

ذا هيل: الاتهامات الأخيرة ضد ترامب تشعل هجومه على نائبه السابق مايك بنس

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 01:59 م

قاضٍ فيدرالى يرفض دعوى تشهير مضادة من ترامب ضد الكاتبة جين كارول

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 01:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة