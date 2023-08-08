مسئول بخارجية الصين: 6 شركات مصرية تستثمر في جيانجمين

رسالة جيانجمين - رباب فتحى

قال تشاو شياو بن، رئيس مكتب الشئون الخارجية في مدينة جيانجمين الصينية، إن المدينة مهمة وموقعها استراتيجي وتربطها علاقات طيبة مع دول كثيرة منها مصر.

وأضاف في لقاء صحفي مع وفد من الهيئة العامة للاستعلامات والصحفيين المصريين أن هناك 6 شركات مصرية تستثمر في مدينة جيانجمين بإجمالي 4 مليون دولار ، بينما تستثمر 3 شركات صينية في مصر أيضا بإجمالى 4 مليون دولار.

وأكد أن هناك رغبة في تجاوز الحواجز والحدود التي تفرضها الجغرافية لتعزيز التعاون التجاري مع الدول الأفريقية والعربية وبالأخص مصر.

وأضاف أن هناك الكثير من التشابهات بين مصر والصين حيث أنهما حضارتين قديمتين شريكتين في مبادرة الحزام والطريق ولديهما الكثير من مصادر الجذب السياحي والتراث الثقافي الفريد.

وأشار إلى أن مدينة جيانجمين تشتهر بأنها مدينة شمولية ويحب سكانها السفر لزيارة الآثار حول العالم والتعرف على ثقافات الدول ومصر ضمن أبرز المقاصد المفضلة.

وأضاف أن مصر لديها تاريخ مثير للاعجاب ولديها أحد معالم الدنيا السبع للعالم القديم متمثل في الاهرامات كما لديها آثار مبهرة مثل أبو الهول ومعبد الأقصر وهى المقاصد التى تحظى باهتمام سكان جيانجمين الذين يسافرون إلى مصر.

وأعرب عن رغبته تعزيز التعاون مع مصر في قطاعات مختلفة لزيادة التواصل مع الشعب المصري مثل التجارة والسياحة.

وتحدث عن نجاح مدينة جيانجمين التي تشتهر بالزراعة وصناعة الأغذية والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات وكذلك الصناعة قائلا إنها تعد بوابة لمدن أساسية على الخريطة الاقتصادية مثل شينجين وهونج وكونج ومكاو.