اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 11:18 م
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محافظ كفر الشيخ يشيد بمسعف وسائق سلما 47700 جنيه لأهل مصابين

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 07:00 م
محافظ كفر الشيخ يشيد بمسعف وسائق سلما 47700 جنيه لأهل مصابين مسعف وسائق يعودان مبلغ مالي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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اطمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ملاكي  على رافد طريق كفر الشيخ المحلة الكبري، أعلي كوبرى متبول، وجرى نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم، بمتابعة الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

 

كما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  الشكر للمسعف محمد زرد، والسائق حمادة السعيد لعثورهما على  47700 جنيه، وتليفون محمول و 2 فيزا كارت ومتعلقات شخصية أخرى كانت بحوزة المصابين، وتم تسليمها لذويهما، بإشراف الدكتور أحمد الجنزوري، مدير عام مرفق إسعاف بإقليم الدلتا، والمشرف على محافظة كفر الشيخ.

مسعف وسائق يعودان مبلغ مالي
مسعف وسائق يعودان مبلغ مالي

 

 

 


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