محافظ كفر الشيخ: تقديم الخدمة الطبية لـ1824 مواطنا فى قرية أبو الكنايس

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية "أبو الكنايس" بمركز كفر الشيخ، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنوعت الخدمات الطبية المختلفة المقدمة بالقافلة، ضمت 12 عيادة بواقع 10 تخصصات طبية مختلفة وهي" باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، مسالك بولية، رمد "، بلغ إجمالى تردد المواطنين على عيادات القافلة خلال اليومين 1824 مواطنا، وتم إجراء 185 تحليلا طبيا، ما بين معمل الدم ومعمل الطفيليات،و83 أشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقى 742 مواطنا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي.

وأضاف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استكمالًا لأعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة، والتزامًا بأهدافها واستدامتها، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر) على 80 مواطنا خلال القافلة، بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لمريضين، والتحويل على أقرب مستشفى لـ18 مريضا، لاستكمال تلقى العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقدم الدكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية، مقدمًا الشكر لأسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، والإدارة الصحية بمركز ومدينة كفر الشيخ، وإدارة مستشفى كفر الشيخ العام، وإدارات مستشفى الرمد والجلدية، والمجلس المحلى لمركز كفر الشيخ، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم مع الفريق، وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

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