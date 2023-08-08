اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يفتتح دار الضيافة الملحقة بمجلس مدينة شرم الشيخ

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 07:42 م
محافظ جنوب سيناء يفتتح دار الضيافة الملحقة بمجلس مدينة شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يفتتح دار الضيافة
جنوب سيناء - ياسر عامر

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افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، دار الضيافة الملحقة بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ الرقمى.
 
ويشمل المبنى 11 غرفة ( 7 سويت و4 غرفة دبل) مزودة بالتكييفات والاثاث وكافة الأجهزة الكهربائية لخدمة ضيوف المحافظة ، فضلا على عدد من المكاتب الإدارية والمخازن ، كما يطل المبنى على الحديقة المركزية من كافة جوانبة.
 
وحرص محافظ جنوب سيناء خلال الافتتاح الاطمئنان على ارتفاع مستوى التجهيزات والخدمات، موجها بضرورة الحفاظ على هذا الصرح الجديد ومداومة اعمال الصيانة الدورية.
 
رافق المحافظ في الافتتاح اللواء أحمد الإسكندرانى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ. 
 
محافظ جنوب سيناء يفتتح دار الضيافة (1)
 

محافظ جنوب سيناء يفتتح دار الضيافة (2)
 

محافظ جنوب سيناء يفتتح دار الضيافة (3)
 

محافظ جنوب سيناء يفتتح دار الضيافة (4)
 

محافظ جنوب سيناء يفتتح دار الضيافة (5)
 

محافظ جنوب سيناء يفتتح دار الضيافة (6)
 

محافظ جنوب سيناء يفتتح دار الضيافة (7)
 

محافظ جنوب سيناء يفتتح دار الضيافة (8)
 

 


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