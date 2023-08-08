محافظ المنوفية يلتقى وزير التعليم لبحث التوسع فى إنشاء المدارس التجريبية

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار بحث أوجه التعاون المشترك لدعم المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المزيد من المدارس الجديدة بمدن المحافظة وخاصة المدارس التجريبية والمتميزة والفنية لتقليل الكثافات الطلابية لخدمة أبنائنا الطلاب وتحسين جودة التعليم، بحضور محمد موسي نائب المحافظ.

في بداية اللقاء رحب وزير التربية والتعليم بمحافظ المنوفية ، مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون الكامل بين الوزارة والجهاز التنفيذى للمحافظة للنهوض والارتقاء بالقطاع التعليمى، مشيداً بجهود محافظ المنوفية المبذولة في تطوير المنظومة التعليمية وتقديم أوجه الدعم الكامل وتذليل العقبات لإقامة العديد من المنشآت التعليمية للحد من الكثافات الطلابية، وذلك في ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية بتطوير المنظومة التعليمية كون قطاع التعليم أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

كما تناول اللقاء مناقشة آخر مستجدات خطط تنفيذ المشروعات القومية للتعليم بمحافظة المنوفية ، وإستعراض الجهود في متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية من أعمال احلال وتجديد، صيانة، انشاء جديد، احلال جزئي وكلي لمدارس المحافظة.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حققت الكثير من الإنجازات والتقدم في ملف التعليم والذى أعطى أولوية كبرى بشأن التحديث الشامل لنظام التعليم بمختلف نوعياته مما ساهم في تعزيز مكانة المنوفية في صدارة محافظات الجمهورية بمجال التعليم.