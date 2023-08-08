محافظ الغربية يشهد فعاليات التنمية والتمكين الاقتصادى لعمال الغزل والنسيج

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم عمال شركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم انطلاق عدد من فعاليات بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا والتى تم تنفيذها بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، المهندس أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة الشركة والمحاسب أحمد المغاورى رئيس حى ثان المحلة، المكتب الفنى للمحافظ

بدأت الجولة بتفقد المحافظ تدريب العمال فى مصنع غزل 2 على الإسعافات الأولية لرفع وعى العاملين فى مجال الطوارئ ومواجهة الأزمات والكوارث والتى قام بها فريق الهلال الأحمر واستكمل المحافظ جولته بتفقد الندوة التى قام بها المجلس القومى للمرأة للعاملات بمصنع الملابس والتى لاقت ترحيبا كبيرا وتفاعلا من الحضور مع المحتوى التوعوى، ورغبة الحضور فى استمرار هذه الأنشطة التوعوية، بالإضافة إلى تفقد التدريبات بمصنع السجاد والتى أشاد بها معبرا عن فخره بما يقدمونه من منتجات رائعة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد الفاعليات بمشاركته الندوة الكبرى التى قام بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بحضور مساعد وزير التضامن ومدير الصندوق، والمهندس أحمد شاكر رئيس شركة مصر للغزل والنسيج، الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقائية بالصندوق، الدكتور محمد مصطفى خبير السموم ضمن برنامج التوعية من أخطار المخدرات والذى يستهدف 14 ألف عامل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

ووجه محافظ الغربية الشكر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على جهودهم الواضحة داخل محافظة الغربية، واستكمل المحافظ جولته بتفقد الفاعليات الخدمية التى تقدم للعاملين بالشركة وأسرهم والتى ضمت تلقى طلبات التوظيف لأبناء العمال والأهالى وتنفيذ عدد من الندوات التوعوية عن السلامة والصحة المهنية والتعامل مع المخاطر داخل بيئة العمل، تلقى طلبات الدعم الاجتماعى لأسر العمال والمواطنين وتلقى طلبات بطاقات الخدمات المتكاملة وطلبات تكافل وكرامة، الطلبات التعليمية المختلفة.

وذلك بمشاركة مديرى المديريات الخدمية وكبار الجمعيات الأهلية وفى السياق ذاته تفقد المحافظ ما قامت به الهيئة العامة لتعليم الكبار من عقد امتحانات فورية للعاملين للحصول على شهادات محو الأمية بالإضافة إلى فتح فصول تعليمية للعمال.

وتفقد محافظ الغربية خلال جولته القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بالغربية مؤكدًا على استمرارها حتى نهاية الأسبوع للاطمئنان على صحة جميع العاملين بالشركة وأسرهم وضمت القافلة العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة- الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر-- الرمد الأنف والأذن- المسالك البولية- تنظيم الأسرة العظام، ويجرى الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية، ومعمل الدم والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج لمستشفى المحلة العام كما تم تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية للمترددين على القافلة كما قام المحافظ بتفقد فاعليات مبادرة سلامة قلبك للكشف على الأطفال والتى تهدف للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب وأيضا الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثى الولادة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.

وقام محافظ الغربية بتوزيع هدايا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأطفال وأهالى العمال وسط أجواء سادتها حاله من الفرحة والزغاريد، مشيرا إلى أن هدية الرئيس للأطفال هى تعبير عن الحالة الرائعة التى نعيشها فى جمهوريتنا الجديدة من الترابط والتماسك وحرص الرئيس ودعمه الدائم للعاملين.

وتابع رحمى جولته بتفقد العربات التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية والشركة الوطنية والمخصصة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنوعت بين سيارات لبيع السلع الغذائية وبيع اللحوم والأسماك.

وأعرب عمال شركة مصر للغزل والنسيج عن سعادتهم البالغة باهتمام القيادة السياسية بهم موجهون الشكر لفخامة الرئيس على هذه اللمسة الطيبة والتى أدخلت البهجة على قلوبهم.

واختتم محافظ الغربية الفاعليات بتفقد الدورات التدريبية الخاصة باللغات والبرمجة التى تقدمها مديرية التربية والتعليم لأبناء العاملين.



فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لعمال شركة مصر للغزل والنسيج (1)



فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لعمال شركة مصر للغزل والنسيج (2)