اليوم السابع
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محافظ الدقهلية تشكيل لجنة لمتابعة أعمال ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران وغيرها

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 06:27 م
محافظ الدقهلية تشكيل لجنة لمتابعة أعمال ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران وغيرها ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بالمنصورة
الدقهلية شريف الديب

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قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تشكيل لجنة والنزول على الطبيعة لمتابعة أعمال الاستشارى المسئول عن ترفيق مناطق "ابن زيد - والزعفران - والمدينة المنورة" التابعين لمركز المنصورة.

وكلف "مختار" المهندسة شيماء الصديق مدير الإدارة العامة للمرافق والبنية التحتية بالمحافظة، بمتابعة أعمال اللجنة والإشراف عليها وإعداد تقريرا مفصلا عن الأعمال والعرض عليه أول بأول والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة لتذليل كافة المعوقات.

وأشار "المحافظ" إلى أنه تم البدء فى عمل الجسات لدراسة التربة فى موقع محطة رفع الصرف الصحى والشوارع لتحديد اعماق الشبكات للمياه والصرف الصحى لخدمة هذه المناطق بعد سنوات طويلة.

وأوضح "مختار" أن مشكلة ترفيق المناطق الثلاث "الزعفران وابن زيد والمدينة المنورة" حلم طال انتظاره لسنوات طويلة من المواطنين المقيمين فيها ونسعى بكل قوة لتحقيقه.

 وأكد المحافظ، أننا نعمل جميعا فى الجهاز التنفيذى للدولة من أجل تلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية المختلفة التعليم والصحة وقطاع المرافق بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى حل كافة المشاكل التى تواجههم.

والجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية سبق وأن قرر تشكيل لجنه لمعاينه واختيار ارض مناسبة لعمل محطه رفع صرف صحى وارض لعمل موزع كهرباء لخدمة الثلاث مناطق، وقد انتهت اللجنة من تحديد قطعة الأرض المستهدف إنشاء محطة الرفع عليها، وجارى نهو اجراءات نزع الملكية لها للبدء فى تنفيذ المشروع.

جاء ذلك بحضور المهندسة سالمى عبد المعطى إدارة المرافق بالمحافظة، والمهندسة بريهام من مديرية الإسكان، والمهندس وجدى أبوجبل ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس احمد موسى مدير إدارة التصميمات بشركة المياه، والمهندس هانى مشروعات مركز المنصورة وممثل المكتب الاستشارى مكتب الدكتور حاتم فاضل المهندس احمد الخولي.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

 


ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بالمنصورة (1)
ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بالمنصورة (1)

ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بالمنصورة (2)
ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بالمنصورة (2)

ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بالمنصورة (3)
ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بالمنصورة (3)

ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بالمنصورة (4)
ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بالمنصورة (4)

ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بالمنصورة (5)
ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بالمنصورة (5)

ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بالمنصورة (6)
ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة بالمنصورة (6)
 
 
 

الدقهليه

محافظ الدقهليه

منطقة الزعفران

مرافق المنصورة



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