اليوم السابع
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مايا مرسى عن تعيين ريهام السهلى رئيسا لـDMC: التاء المربوطة فى صعود متتالى

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 09:43 م
مايا مرسى عن تعيين ريهام السهلى رئيسا لـDMC: التاء المربوطة فى صعود متتالى الإعلامية ريهام السهلي
كتب محمود راغب

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أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، عن سعادتها بإصدار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارا بتعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة DMC.

 

وقالت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تدوينه لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى : خبر حلو .. مبروك الإعلامية ريهام السهلي رئيسة لشبكة قنوات DMC ، مضيفه : التاء المربوطة في صعود متتالي مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

وأصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارا بتعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة DMC.

 

يذكر أن الإعلامية ريهام السهلي، حصلت على درجة البكالوريوس في مجال الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1993، كما حصلت على درجة الماجيستير في مجال العلوم السياسية المختص بدراسات الشرق الأوسط عام 1997.

 

وعملت الإعلامية ريهام السهلى في بداية مسيرتها الإعلامية في التليفزيون المصري من خلال قناة النيل، ثم انتقلت للعمل في القناة الفضائية المصرية حيث قدمت فيها العديد من برامج المنوعات، وقد اكتسبت شهرتها على نظاق أوسع حينما اتجهت لقناة المحور لتشارك في تقديم برنامج 90 دقيقة مع الإعلامي معتز الدمرداش بدءاً من عام 2006 حتى عام 2013، وقدمت عدد من البرامج، كما عملت في قناة اكسترا نيوز .


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مايا مرسى

ريهام السهلي

الشركه المتحده

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