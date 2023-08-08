ماذا تعرف عن الأوميجا 7 ودورها في تعزيز صحة الجسم؟

كتبت نهير عبد النبى

ربما سمعت عن أوميجا 3 ، وهي فئة من الأحماض الدهنية الموجودة في الأسماك والبذور والتي صعدت إلى مستويات عالية تقريبًا في صناعة المكملات الغذائية، لكن هل سمعت عن أوميجا 7 ، هذه المجموعة من الأحماض الدهنية ليست بنفس الأهمية (ليست ضرورية مثل الأولى) ، لكن لها بعض الفوائد الجادة التي لا يتم الحديث عنها كثيرا.

وحسب ما ذكره موقع iflscience تم العثور على أوميجا 7 في العديد من المصادر الغذائية ، وأكثرها وفرة هو التوت النبق البحري، تحتوي المصادر الأخرى مثل مكسرات المكاديميا وزيت الأفوكادو وبعض الأسماك ، مثل السلمون والأنشوجة ، على كميات متفاوتة من أوميجا 7 ، لذلك ليس من الصعب جدًا تناولها في نظامك الغذائي.

وهي عائلة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، في حين أن أوميجا 3 وأوميجا 6 غير مشبعة وهي تختلف قليلاً عن أوميجا 3 وأحماض أوميجا الدهنية الأخرى بعدد ذرات الكربون في نهاية سلسلة الكربون.

على عكس أوميجا 3 ، فهو ليس من العناصر الغذائية الأساسية يمكن للبشر أن يصنعوا أوميجا 7 داخليًا (بمعنى أن أجسامنا يمكن أن تصنعها بنفسها) دون الحاجة إلى مكملات ، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه لا ينبغي عليك محاولة الحصول على المزيد في نظامك الغذائي.

تشكل أوميجا 7 جزءًا من بنية الجلد والأغشية المخاطية ، وبالتالي فقد ارتبطت مكملاتها ببعض الفوائد الصحية و يعتقد أن الحفاظ على مستويات أوميجا 7 الصحية يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل حالات الالتهاب المرتبطة بالأغشية المخاطية الموجودة في الجهاز الهضمي والعينين والأعضاء التناسلية.

أحد الاستخدامات الحالية لمكملات أوميجا 7 هو جفاف العين ، والذي يعمل على تقليل الالتهاب في الغدة الدمعية وتحسين إنتاج الدموع.

أظهرت بعض الدراسات في المختبر أن حمض البالميتوليك قد يساعد في حالة مرتبطة بمرض السكري حيث تستنفد خلايا البنكرياس نتيجة لموت الخلايا المبرمج و يعتقد أن هذه الأحماض الدهنية تحمي الخلايا من الموت ، وبالتالي تحسن أعراض مرض السكري بالنسبة للبعض ، ولكن هذا لم يتم تأكيده بعد في التجارب البشرية.

ومع ذلك ، في حين أن بعض الأبحاث حول أوميجا 7 واعدة ، فقد أظهرت دراسات أخرى آثار صحية مفيدة محدودة أو معدومة من المكملات. وجدت إحدى الدراسات أن أوميجا 7 لم تقلل الالتهاب في تجربة مزدوجة التعمية خاضعة للتحكم الوهمي ، بينما وجدت مراجعة أخرى تأثيرًا محدودًا لزيت نبق البحر على صحة الإنسان.

لذلك من غير الواضح ما إذا كانت أوميجا 7 لها فوائد كمكمل أو كعلاج لأمراض معينة ، ولكن يبدو أن الحفاظ على مستوى صحي في النظام الغذائي مرتبط بعلامات أفضل لصحة القلب والأوعية الدموية ، لذا فإن الاستمرار في اتباع نظام غذائي متنوع قد يكون مرة واحدة مرة أخرى أفضل طريقة للاستمتاع بآثاره.