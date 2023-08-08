لجنة وزارية تتابع أنشطة المجال الصناعى بمدارس سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، مستشار المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة بالوزارة، خبيرة مادة المجال الصناعي وتكنولوجيا الصناعة بالوزارة فى زيارتهما لسوهاج لمتابعة الأنشطة الصيفية بالإدارات التعليمية، حيث تفقدا معارض المجال الصناعي الدائمة بالمدارس، والتي تضم مشغولات ومنتجات المجال الصناعي وأعمال الطلاب، صرح بذلك الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وزارت اللجنة ورش عمل الأنشطة الصيفية والمعارض الدائمة بإدارتي سوهاج وأخميم، بمدارس طه حسين الابتدائية، وصلاح سالم الإعدادية، باحثة البادية الابتدائية، الشيماء الثانوية بنات، الدكتور النبوي المهندس الإعدادية، جزيرة محروس الابتدائية، قدري أبو حسين الثانوية، عرب الأطاولة الابتدائية.

كما عقدت اللجنة اجتماعًا بموجهي المجال الصناعي بجميع المراحل التعليمية، بحضور ماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيية وعطا الميموني مدير عام التعليم العام بالمديرية، وناصر محمد حجازي، موجه عام المجال الصناعي، وناصر أبو الوفا، موجه أول المجال الصناعي بالمديرية.



الوفد بمكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج



جانب من المعارض



حوار مع الطلاب



متابعة المعارض