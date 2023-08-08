كيف يساعدك البروتين على إنقاص الوزن؟ 7 طرق فعالة

كتبت إيناس البنا

إذا كنت في رحلة إنقاص الوزن، فيجب أن تكون على دراية بفوائد البروتين.وفيما يلى وفقا لموقع " onlymyhealth"، طرق يمكن أن يساعدك بها البروتين في رحلة إنقاص الوزن.

يعزز الأيض

عندما تأكل الأطعمة الغنية بالبروتين، يعمل جسمك بجهد أكبر لتكسيرها وامتصاص العناصر الغذائية، هذه العملية، التي تسمى التأثير الحراري للطعام (TEF) ، تزيد من التمثيل الغذائي وتحرق المزيد من السعرات الحرارية، لذلك، يمكنك تناول صدور الدجاج أو التوفو دون الشعور بالذنب، مع العلم أنه يساعد جسمك على زيادة سرعة محرك حرق السعرات الحرارية.

يتحكم في الشهية

وفقًا للمعهد الوطني للصحة، تساعدك الأطعمة الغنية بالبروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتحد من آلام الجوع المزعجة وتمنع الإفراط في تناول الطعام.

يشير البروتين إلى عقلك لإفراز هرمونات تعزز الشعور بالشبع ، مما يبقيك على المسار الصحيح لتحقيق أهدافك في إنقاص الوزن.

يحافظ على كتلة العضلات



عندما تحاول التخلص من أرطال، فإن آخر شيء تريد أن تخسره هو عضلاتك التي اكتسبتها بشق الأنفس، يساعد في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة أثناء فقدان الوزن، مما يضمن فقدان الدهون وليس العضلات، لذلك، يمكنك أن تهز هذا اللياقة البدنية وتشعر بالقوة في رحلة إنقاص وزنك.

يستقر مستويات السكر في الدم

يمكن أن يؤدي تذبذب مستويات السكر في الدم إلى تعطل الطاقة والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية، يمكن أن يساعد البروتين في استقرار مستويات السكر في الدم مثل المحترفين، عندما تستهلك البروتين إلى جانب الكربوهيدرات، فإنه يبطئ امتصاص السكر، مما يحافظ على ثبات مستويات الطاقة لديك ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

يزيد من حرق الدهون

يساعد البروتين جسمك في حرق الدهون للحصول على الطاقة، ينشط الإنزيمات التي تكسر الدهون المخزنة ويشجع جسمك على استخدام الدهون كمصدر للطاقة أثناء التمرين.

يحد من الرغبة الشديدة فى تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل

يمكن أن يكون تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل هو العدو النهائي لفقدان الوزن، لكن لا تقلق ، يمكن أن يأتي البروتين لإنقاذك هنا أيضًا! يمكن أن يساعد تضمين البروتين في وجبتك المسائية في التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل ، مما يجعل من السهل مقاومة الوصول إلى الوجبات الخفيفة غير الصحية.