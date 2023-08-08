كيف تقى نفسك من مخاطر الأورام الأنفية الحميدة؟

كتب – حسام الشقويرى

على الرغم من عدم وجود دواء أو تغيير في نمط الحياة يمكن أن يمنع السلائل الأنفية ، إلا أن هناك بعض الاستراتيجيات التي قد تساعد في تقليل فرص إصابتك بها أو تكرارها بعد العلاج، وهناك مكملات قد تساعد في تقليل الالتهاب الذي يمكن أن يساعد بدوره في علاج أعراض السلائل. وفقا لما نشره موقع everydayhealth

والسلائل الأنفية هي مجموعة فرعية من التهاب الأنف والجيوب الأنفية المزمن (CRS) ، والتي تصيب حوالي واحد من كل ثمانية بالغين. يتميز بالتهاب في تجاويف الأنف والجيوب الأنفية.و يعاني حوالي 20 % من المصابين من سلائل أنفية ، وهي عبارة عن نمو اورام حميدة في تجاويف الأنف ،وتتطور هذه الزوائد اللينة وغير المؤلمة وغير السرطانية في بطانة الممرات الأنفية أو الجيوب الأنفية و تتشكل عادة في مجموعات وتتدلى على شكل دمعة

علامات وأعراض السلائل الأنفية

من الأعراض الشائعة سيلان الأنف وتقليل حاسة الشم واضطرابات النوم.

قد يكون ألم الوجه أو الصداع ، وفقدان حاسة التذوق ، وألم في الأسنان العلوية ، والشخير ، ونزيف الأنف المتكرر من أعراض الزوائد الأنفية.

أسباب وعوامل الخطر من الزوائد الأنفية

الالتهاب المطول لبطانة الأنف والجيوب الأنفية ، والذي يُطلق عليه أيضًا التهاب الجيوب الأنفية المزمن ، يرتبط بالزوائد الأنفية ، لكن أسبابه غير واضحة تمامًا. "تلتهب الأغشية ، والتي يمكن أن تشمل التورم والاحمرار وتراكم السوائل. ويمكن أن يستمر هذا لفترة طويلة أو يحدث مرارًا وتكرارًا ،

تشخيص الاورام الحميدة الأنفية

تشخيص الزوائد الأنفية يمكن أن يختلف بشكل كبير من حالة إلى أخرى. قد تعتمد احتمالية عودة الاورام الحميدة بعد العلاج على الحالة الأساسية التي قد تكون قد أدت إلى حدوث الاورام الحميدة في المقام الأول. يمكن أن يعتمد أيضًا على مدى انتظام استخدام الفرد المصاب بالسلائل العلاجات الموصوفة والممارسات الموصى بها لبروتوكولات الرعاية الذاتية .

الوقاية من الاورام الحميدة الأنفية

إدارة الحساسية والربو طبيا. تجنب مهيجات الأنف مثل الغبار وتلوث الهواء والدخان ، ممارسة النظافة الجيدة لليدين ، ويمكن أن يساعد استخدام المرطب في تقليل خطر الإصابة بالتهاب الأنف والالتهابات اللاحقة.