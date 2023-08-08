عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى: النفقة واجبة على الزوج حتى لو كانت زوجته تعمل

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عبد الله سلامة عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إنه يمكن وضع قواعد قبل الزواج، وهناك قواعد وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فهذا هو الضابط الكلى للشروط فى أى تعاملات.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن أي شرط لا يخالف ما شرعه الله عز وجل لنا فهذا الشرط نعلم به ولو خالف لا نعمل به.

وتابع الدكتور عبد الله سلامة، أن النفقة واجبة على الزوج حتى وإن كانت زوجته تعمل، وإذا كان هناك شرط أن تكمل تعليمها بعد الزواج فلابد أن يوفى الزوج بوعده، مشيرا إلى أن الزواج أساسه مبنى على المودة والرحمة والاحترام.