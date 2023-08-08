طقس معتدل وأجواء رائعة على شواطئ مطروح وارتفاع نسب الإشغال.. صور

مطروح - حسن مشالي

تشهد محافظة مطروح والساحل الشمالي، اليوم الثلاثاء، طقسا معتدلا وانخفاض درجات الحرارة بين 28 و 30 درجة خلال فترة النهار، بعد انكسار موجة الطقس الحار، مع هروب المواطنين من ارتفاع الحرارة إلى شواطئ مطروح والساحل الشمالي، للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والسباحة، فى ظل تزايد أعداد المصطافين، منذ بداية من هذا الشهر.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، تواجد أعداد كبيرة على شواطئ وكورنيش مطروح، واستمتاع المواطنين بالطبيعة الخلابة للشواطئ البكر، ذات المياه النقية والرمال البيضاء الناعمة.

وتشهد شواطئ مطروح المختلفة، في ظل ارتفاع الحرارة على مختلف أنحاء مصر، تواجد أعداد من المواطنين من خارج المحافظة ومن أبنائها، في ظل أجواء ربيعية مميزة والاستمتاع بذروة موسم الصيف السياحي لم يبدأ بعد.

وتتنافس شواطئ مطروح في جذب المصطافين لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التي تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.