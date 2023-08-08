ضبط 75 مخالفة تموينية فى حملات رقابية على المخابز والأسواق بالدقهلية

الدقهلية- محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملات رقابية اليوم الثلاثاء، علي عدد من مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن تحرير 75 محضرا بالمخالفات، وذلك تحت إشراف على حسن وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية.

حيث قامت الحملات المجمعة بالمديرية "إدارة الرقابة التموينية وإدارة الرقابة التجارية ناحيه أجا، والسنبلاوين وبمشاركة مديري الادارات التالية "المطريه، بندر ميت غمر، شربين، طلخا جمصة"، وتم تحرير 75، مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق

حيث جاءت مخالفات المخابز بتحرير (29) محضر جاءت كالآتي محضر عدم إعطاء بون صرف، ومحضر إمتناع عن سداد الغرامات،

ومحضرين توقف عن الإنتاج، و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و4 محضر تصرف في دقيق بقيمة (30 شيكارة)، 7 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، 11 محضر نقص وزن مابين (7- 38 ) جم

وجاءت مخالفات الأسواق بتحرير (46) محضر جاءت 25 محضرعدم إعلان عن الأسعار، 2 محضر بيع بأزيد من السعر(سجائر)، 5محاضر عدم وجود شهادة صحية، محضر عدم إعلان عن اسعار المقررات التموينية ( تاجر تموينى)، ومحضر تصرف في سلع تموينية بقيمة 1781جنيه( تاجر تموينى)، محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 1842 جنيه ( تاجرتموينى)، 8محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تموينى)، 1محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضرين سلع بدون فواتير، إضافة إلي التحفظ على 1طن خل -200علبة سجائر.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتورعلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين ووصول الدعم لمستحقيه.