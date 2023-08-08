اليوم السابع
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ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى كرداسة

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 03:59 م
ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى كرداسة تنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة كرداسة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عددا من الأشخاص فى التنقيب عن الآثار داخل منزل فى كرداسة. 
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط 4 متهمين بالتنقيب داخل منزل وعثر على حفرة عميقة بالمنزل.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 

التنقيب عن الآثار

كرداسة

تجارة الآثار

امن الجيزة



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