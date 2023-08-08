ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص لاتهامهم ب التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة كرداسة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عددا من الأشخاص فى التنقيب عن الآثار داخل منزل فى كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط 4 متهمين بالتنقيب داخل منزل وعثر على حفرة عميقة بالمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.