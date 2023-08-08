اليوم السابع
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ضبط سائق سيارة ميكروباص تسبب فى تعطل حركة المرور بالتجمع

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 04:44 م
ضبط سائق سيارة ميكروباص تسبب فى تعطل حركة المرور بالتجمع حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالوقوف بمنتصف الطريق بالقاهرة، مما تسبب فى تعطيل حركة المرور وضبط مرتكب الواقعة.

 

و فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف تداول منشور مدعومًا بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالوقوف بمنتصف الطريق بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، معطلًا حركة المرور ومعرضًا حياته والمواطنين للخطر.

 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "خاصة بأحد مكاتب الرحلات" وقائدها وتبين عدم حمله ثمة تراخيص وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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