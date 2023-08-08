وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء، أن البرنامج الذى يأتى ضمن البرامج التى تقدمها الوكالة ضمن دورها التثقيفي وإثراء تجربة الزائر المعرفية ويستهدف الزائرين، استعرض تاريخ ومعالم المسجد النبوي والتوسعات التي مرت بالمسجد النبوي والجهود والخدمات التى تقدمها السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والتوسعات التي نفذتها وتقوم على بنائها وكل ما يهم زائري المسجد النبوي من خدمات وكيفية الحصول عليها.