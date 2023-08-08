سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم على فترتين يوميا

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، توفيرسيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم بناءً توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، طوال فترة الصيف.

وتابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم بدء تشغيل سيارة متنقلة لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم طوال موسم الصيف، ويتم العمل بها على فترتين الفترة الصباحية من الساعة، 12 ظهراً حتى الساعة 5 مساءً، والفترة المسائية من الساعة 7 مساءً حتي الساعه 9 مساءً على أن يتم تقديم كافة خدمات الشهر العقاري من خلالها .



السيارة بجوار مجلس مدينة مصيف بلطيم



تقديم كافة خدمات الشهر العقاري



جانب من محتويات السيارة