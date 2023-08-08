اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 10:30 م
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سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم على فترتين يوميا

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 06:00 م
سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم على فترتين يوميا السيارة بجوار مجلس مدينة مصيف بلطيم
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، توفيرسيارة متنقلة  لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم بناءً توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، طوال فترة الصيف.

وتابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم بدء تشغيل سيارة متنقلة لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم طوال موسم الصيف، ويتم العمل بها على فترتين الفترة الصباحية من الساعة، 12 ظهراً حتى الساعة 5 مساءً، والفترة المسائية من الساعة 7 مساءً حتي الساعه 9 مساءً على أن يتم تقديم كافة خدمات الشهر العقاري من خلالها .

السيارة بجوار مجلس مدينة مصيف بلطيم
السيارة بجوار مجلس مدينة مصيف بلطيم

 

تقديم كافة خدمات الشهر العقاري
تقديم كافة خدمات الشهر العقاري

 

جانب من محتويات السيارة
جانب من محتويات السيارة

 

سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم
سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم

 

 

 
 
 
 

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