سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى مصر

لا يزال الذهب في مصر مستقر للشهر الثاني على التوالي عند مستويات تتراوح بين 2150 و 2170 جنيها صعودا وهبوطا، وذلك مع استمرار انخفاض الطلب على المشغولات الذهب بالأسواق وكذلك السبائك والجنيهات، وسجل الذهب في تعاملات اليوم 8 أغسطس 2023 سعر 2150 جنيها.

عيار 18 يسجل 1842 جنيها.

عيار 24 يسجل 2460 جنيها.

الجنيه الذهب 17200 جنيه.



أسباب استقرار الذهب

ستقرار عوامل تسعير الذهب في السوق المحلي عملت على الحد من التقلبات الحادة في السوق، ودفعت الذهب إلى التحرك بشكل عرضي داخل نطاقات محددة، وفق جولد بيليون، كما شهدت الفترة الأخيرة تراجع في الطلب على الدولار في السوق الموازية الأمر الذي أداء إلى استقرار وثبات سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي.

ويأتي هذا منذ تصريح الرئيس المصري أن سعر الصرف يعد أمن قومي ليزيد هذا من التوقعات بثبات سعر الصرف الرسمي لفترة أطول من الوقت والذي يبلغ حالياً في البنوك 30.95 جنيه لكل دولار.

ومن جهة أخرى نجد أن الطلب على الذهب قد شهد تراجع خلال الفترة الأخيرة خاصة مع ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق منذ استحقاق شهادات الـ 18%، وهو الأمر الذي أدى إلى استقرار الأسعار بشكل كبير.

أيضاً مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية ساهمت في تحقيق استقرار في السوق بشكل كبير، وفقاً لوزارة التموين وصل إجمالي الذهب الوارد إلى مصر من خلال المبادرة إلى 600 كليو جرام.