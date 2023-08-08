سطو مسلح على بنك فلسطين برام الله

وكالات

أعلن المتحدث بإسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، أن عملية سطو مسلح نفذت على بنك فلسطين برام الله، وهي ثاني عملية من هذا النزع تحصل في الضفة الغربية خلال أقل من أسبوع.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت مصادر محلية إنه عملية السطو المسلح تمت سرقة 150 ألف شيكل (حوالي 40 ألف دولار أمريكي) على فرع بنك فلسطين في بلدة نعلين برام الله.

وبين ارزيقات أن الشرطة والأجهزة الأمنية توجت للمكان وباشرت إجراءات البحث والتحري.

وكانت الشرطة أعلنت يوم الخميس الماضي عن عملية سطو مسلح وقعت في فرع أحد البنوك في بلدة السموع جنوب الخليل.