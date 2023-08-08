رئيس القطاع الدينى بالأوقاف: الرئيس السيسى أوصى بتطوير العديد من المساجد

كتب محمد شرقاوى

وجه الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتطويره مسجد السيدة النفسية، موضحًا أن المسجد متاح أمام المواطنين ويمكن الذهاب لزيارة المسجد والمقام.

وقال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك فرحة واشتياق في أعين المصريين عقب افتتاح مسجد السيدة زينب، موضحًا أن تطوير وافتتاح مسجد السيدة نفسية ليس الأخير.

وتابع: هناك العديد من المساجد التي أوصى الرئيس السيسي بتطويرها مع مراعاة الحفاظ على طابعها الديني، ومنها مساجد «الإمام الحسين، الحاكم بأمر الله، الإمام عمرو بن العاص، الفاطمة النبوية، مسجد الظاهر بيبرس».

وأوضح عبد العزيز، أن هناك علاقة خاصة بين المصريين وآل البيت، وهناك بعض العادات التي يمارسها المصريين عند الذهاب لمساجد آل البيت، مثل «كتب الكتاب، أو أخذ الأسرة لزيارة المسجد».

وأكد عبدالعزيز، أن مسجد ومقام السيدة زينب يتم العمل على تطويره حاليا، وسيكون على أعلى مستوى، ومن المتوقع افتتاحه خلال الفترة المقبلة.