حيل بسيطة لتفادى ضربة الشمس خلال ارتفاع درجة الحرارة

كتبت نهير عبد النبى

يعانى الكثيرون من ضربة الشمس نتيجة ارتفاع درجة الحرارة العالية، ما يؤثر على صحتهم ويعرضهم لمخاطر صحية شديدة، وحسب ما ذكره موقع health ففى بعض الحالات ترتفع درجة حرارة جسمك بشكل أسرع، مما قد يؤدى إلى إلحاق الضرر بالأعضاء الحيوية.

ويمكن أن يحدث الإنهاك الحرارى بعد التعرض لدرجات حرارة عالية غالبًا ما يكون مصحوبًا بالجفاف، وإذا ترك دون علاج يمكن أن يتطور إلى ضربة شمس أكثر خطورة.

ويمكن أن تحدث ضربة الشمس عندما يصبح جسمك شديد السخونة، وتعتبر حالة طبية طارئة إذا لم يتم علاجها بسرعة، فقد تكون ضربة الشمس مهددة للحياة.

فيما يلى علامات وأعراض أمراض الحرارة الشائعة التى يجب مراقبتها

- الإرهاق الحرارى.. ارتفاع درجة حرارة الجسم، وارتفاع معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، والجفاف وفقدان الأملاح، والضعف الشديد، وصعوبة المشى، والإغماء أو خفة الرأس، وتشنجات البطن، والصداع، والغثيان، والقىء أو الإسهال.

- ضربة الشمس.. ارتفاع درجة حرارة الجسم، والتعرق الغزير، والصداع، سلوك غير عقلانى، عدم استقرار عاطفى، وعى متغير، غيبوبة أو نوبة صرع.

نصائح لتجنب ضربة الشمس والإنهاك الحرارى

- تمرن فى وقت مبكر من اليوم، قبل أن يصبح الجو حارًا جدًا أو بعد غروب الشمس.

- تحكم فى شدة نشاطك، وخذ فترات راحة عند ممارسة الرياضة.

- حافظ على رطوبتك، تأكد من شرب كمية كافية من السوائل، مثل الماء أو المشروبات الرياضية، أثناء تواجدك فى الهواء الطلق، ولا تشرب الكحول أو المشروبات التى تحتوى على الكافيين قبل ممارسة الرياضة، لأن كلاهما يمكن أن يسبب لك الجفاف.

- ضع كيسًا باردًا أو قطعة قماش باردة على رقبتك أو إبطك أو فخذك.

- ارتد ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن وذات ألوان فاتحة.

- ضع الكريم الواقى من الشمس وأعد تطبيقه بشكل متكرر

- رش نفسك بالماء البارد.

- تحرك فى الظل أو اذهب إلى مبنى أو سيارة مكيفة.

- لا تترك الأطفال فى السيارات.

- خذ حمامًا باردًا.