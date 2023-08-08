اليوم السابع
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"حياة كريمة": سيدة مدينة الشروق متسولة وليست مريضة سرطان (تحديث)

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 06:04 م
"حياة كريمة": سيدة مدينة الشروق متسولة وليست مريضة سرطان (تحديث) مؤسسة معا لإنقاذ إنسان
كتب: محمد الأحمدى

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قالت مؤسسة حياة كريمة، أنها استجابت لمنشور تم تداوله بكثافة خلال اليومين الماضيين، عبر عدة صفحات، عن سيدة مريضة بالسرطان وليس لديها مأوى هي وابنتها بعد وفاة زوجها، وعلى الفور تحركت المؤسسة إلى مدينة الشروق، انطلاقا من دورها المجتمعي في التخفيف عن أصحاب الفئات الأكثر احتياجا. لكن كانت المفاجأة، أن السيدة ليست مريضة وكل المعلومات التي نُشرت عنها غير صحيحة وأن السيدة وطفلتها يعملان بالتسول.

وفي هذا الصدد،  طالبت مؤسسة حياة كريمة،   المواطنين، بعدم الانسياق وراء بعض الاستغاثات ومن ثم  الاستجابة لحملات النصب المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وطالبت المؤسسة، المواطنين تحري الدقة قبل النشر على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت  إحدى الصفحات التي دعت إلى إنقاذ السيدة:"

معقول الغش والخداع و الكذب يوصل لدرجه انها تدعى المرض وتستغل طفله فى التسول بهدف المكسب !!

وصلنا استغاثة سريعه لوجود سيده مريض كانسر ومعاها طفله بمدينه الشروق …

ع الفور توجه لها فريق الانقاذ لتقديم المساعده ..لكن للاسف هربت !!

نزل لها فريق الانقاذ ومتطوعين من الشروق ،، وكمان تعاون معانا " بيت الزكاة والصدقات المصري" وكان عندهم استعداد يوفروا لها سكن و عاملوا تمشيط للمنطقه بالكامل  مش موجوده وبشهادة كل الموجودين انها عندها بيت واهل ووجودها فى الشارع بهدف الرزق وكمان كان فى نفس المنطقه سيده تانيه صحبتها معاها كمان اطفال قالت احنا بنسترزق ..

 

 

 

67430-السيدة-المتسولة
سيدة الشروق المتسولة 
ترك المكان بعد هروب السيدة
ترك المكان بعد هروب السيدة

 

توجه فريق المؤسسة لانقاذ السيدة
توجه فريق المؤسسة لانقاذ السيدة

 

جانب من الفريق
جانب من الفريق

 

سؤال فريق المؤسسة عن السيدة
سؤال فريق المؤسسة عن السيدة

 

محاولات السؤال عن السيدة
محاولات السؤال عن السيدة

 

مؤسسة معا لانقاذ إنسان
مؤسسة معا لانقاذ إنسان

 


سيده الشروق

مريضه كانسر

معا لانقاذ انسان

مؤسسه معا لانقاذ انسان



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