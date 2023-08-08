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"حياة كريمة" تطلق 4 قوافل علاجية فى إمبابة والصف والبدرشين والعياط خلال أغسطس

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 07:27 م
"حياة كريمة" تطلق 4 قوافل علاجية فى إمبابة والصف والبدرشين والعياط خلال أغسطس الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان بجامعه القاهرة
كتب محمد صبحى

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تطلق كلية طب الأسنان جامعة القاهرة 4 قوافل صحية علاجية خدمية لمحافظة الجيزة خلال شهر أغسطس 2023 بالتنسيق وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية الأسنان جامعة القاهرة. 
 
وصرح الدكتور هشام عبد الحكم أن أول قافلة انطلقت الثلاثاء الموافق 8 أغسطس إلى مركز إمبابة بشارع بشتيل الرئيسى، والثانية لمركز العياط في المركز الطبي بالدناوية ببرشنت يوم 15 أغسطس، والثالثة بمركز الصف الوحدة الصحية بالديسمي 22 أغسطس، والرابعة إلى مركز البدرشين بتاريخ 29 أغسطس.
 
وأضاف عبد الحكم أن القافلة تتضمن كافة التخصصات العلاجية والجراحية كجراحة الوجه والفكين والكشف المبكر عن الأورام في الفم وعلاج الجذور والعصب واللثة والخلع والتنظيف، فضلا عن تحويل الحالات التى تحتاج إلى العلاج سواء في فرع الكلية في المنيل بقصر العيني أو فرع الشيخ زايد لاستكمال العلاج مجانا، وذلك للأطفال والبالغين وكبار السن.
 
وأوضح أن القافلة ستشهد توعية بنظافة الفم والأسنان ورعاية الأطفال وكيفية التعامل مع حالات التورم وتوزيع الأدوية اللازمة للمواطنين ويشارك في القافلة عميد الكلية ومديري العيادات والمستشفى للرد على كل استفسارات المواطنين.
 
وأكد عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة على أهمية التنسيق وتضافر الجهود مع مؤسسة حياة كريمة لتقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة لتوفير رعاية صحية علاجية طبية للمواطنين.

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