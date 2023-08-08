حملات نظافة ورصف وإزالة تعديات وإصلاح كسر فى خط مياه بعدد بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ حملات نظافة، وتركيب الإنترلوك، ورصف الطرق، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإصلاح كسر في خط مياه شرب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال تركيب الانترلوك بعد الانتهاء من طبقة التأسيس، ووضع طبقة الخرسانة العادية، وذلك عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف ومراجعة البنية التحية والتأكد من صلاحيتها من مياه وصرف وغاز ورفع كفاءة ورصف الطرق وتحسين حالتها، لتسهيل الحركة المرورية، ومتابعة عمل صفايات الأمطار بالطريق العام، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للرصف.

كما تابع هيثم عطية رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات نظافة شواطئ المدينة المختلفة، وتسوية وتمهيد طريق الوصول للشاطئ، ورفع الناتج اليومي من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين، وازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومى.

وتابع وائل فرج رئيس مركز ومدينة فوه أعمال الرصف بطريق فوه ، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ خطة الرصف على أكمل وجه والتي تضمن سلامة الرصف وخروجه في أحسن صورة.

كما تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، اصلاح كسر خط مياه الشرب قطر 4 بوصة من أمام الوحده المحليه بقريه الروضه بمعدات وعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيدي سالم، وأعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول بمدينة سيدي سالم، بقرى الوحدة المحلية بقرى القن والقصابي.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، حملات النظافة، ورفع التراكمات، إضافة إلى إزالة حالة تعدي بزمام قرية الفيروز، وتمت الإزالة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.



ازالة حالة تعدي بالرياض



اعمال الظافة بسيدي سالم



الرصف بالانترلوك بقلين



جانب من جوانب الرصف بالالنترلوك



رصف الطرق بفوه