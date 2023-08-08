جمارك مطار القاهرة تضبط 4 محاولات تهريب مواد مخدرة وكمية من المستلزمات الطبية

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لعدد من الأقراص المخدرة وكمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

المحاولة الأولي كانت في الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة رأفت وهيب عازر مدير الإدارة، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من فرانكفورت اشتبه هيثم أحمد عبد الحكم مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمود سعد الدين مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم فتلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وقام ريمون غطاس مدير الحركة بتكليف أحمد عادل مهني مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود عدد من شرائط لعقاقير الترامادول والبريجابالين المخدرة، وقامت أميرة طلبة مدير الجمرك بتكليف كل من أحمد عادل ومصطفي بحر مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا ما اسفر عن ضبط كمية أخري من ذات العقاقير بلغ عددها ٧٠ شريطا بإجمالى ٩٢٨ قرصا.

وكانت المحاولة الثانية فى الإدارة الثانية برئاسة الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة، حيث تم ضبط ٣٢ شريطا بهم ٣٢٠ قرصا، بالإضافة ٨٤ قرصا بإجمالي ٤٠٤ أقراص من عقار الترامادول المخدر بحوزة راكب أجنبي من أصل مصرى قادم من إسبانيا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من مدريد، حيث قام بالضبط أحمد صبري مأمور اللجنة الجمركية و محمد فتح الله ومحمد أحمد مأمورى الجمرك في التفتيش ومن إدارة الفحص عمرو غزال مأمور الجمرك و محمد موافي رئيس القسم تحت اشراف إبراهيم عامر مدير الحركة .

وكانت المحاولة الثالثة فى الإدارة الأولى برئاسة أحمد على مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إنجلترا على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من لندن اشتبه أحمد عطا الله مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام غزالي مأمور الجمرك فتلاحظ وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، قام وائل محمد امبابي مدير الحركة بتكليف شريف محمد عيد مامور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٥ لفافات من البلاستيك بداخلهم نبات الماريجوانا المخدر بوزن ١٤ جراما، وكيس بداخله خمس قطع حلوي تحتوي على مادة THC المخدرة، و٤ سجائر إلكترونية بهم زيت الماريجوانا، و٦ "تانك" زجاجي بداخلهم نفس الزيت المخدر باجمالي ١٦ عبوة.

أما المحاولة الرابعة والأخيرة فكانت فى نفس الإدارة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الصين على رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من جوانزو اشتبه أحمد عمر عجمي مأمور الجمرك في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد وأحمد مدحت فهمي مأمورى الجمرك تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة داخل حقائب الراكب، قام وائل امبابي بتكليف أحمد مرسي وأحمد عبد الوهاب وفاطمة عبدة مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٥٠ علبة بداخل كل علبة عشرين اداة حقن مجهري و ٣ امبول و ٤ قسطرة.

وقام بالجرد والتحريز أحمد مجاهد وعماد سيد حسين و احمد عبد العزيز واسماء ممدوح مأمورى الجمرك تحت اشراف توني فكري مدير الحركة .

وقرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 4 محاضر ضبط جمركى أرقام 192 و193 و194 و195 لسنة 2023.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.