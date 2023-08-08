تعيين السديس رئيسا للشؤون الدينية بالحرمين والربيعة لهيئة العناية بشؤونهما

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قرر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، تعيين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس رئيسا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمرتبة وزير.



كما أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).



وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر، خلال جلسته في وقت سابق من اليوم، إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًّا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.



كما قرر تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي.