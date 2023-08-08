تعزيز دور الشركات المصرية فى صناعة تصميم الدوائر الإلكترونية وأشباه الموصلات

كتبت هبة السيد

عقدت جمعية اتصال ورشة عمل حول مستقبل صناعة اشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية في ظل التطور المتلاحق من التقنيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي AI والتي تحدث فيها عدد من الخبراء الدوليين وشهد اللقاء الذي تم بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا" والتحالف العالمى لأشباه الموصلات GSA حوارات تفاعلية بين الحضور من ممثلي الشركات والمتحدثين، بحضور ومشاركة أكثر من 30 شركة من كبريات الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية.

وجاء اللقاء الذي عقد بقصر السلطان حسين كامل استثمارا لانعقاد القمة الأولى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات (GSA) والتي عقدت في يناير الماضي وسط حضور دولي ومحلي بارزين .

وقال المهندس أحمد الشناوي، ممثل لجنة العلاقات العامة في التحالف العالمي لاشباه الموصلات GSA فرع مصر، إن ورشة العمل تناولت عدد من الجلسات الأولى عن التوجهات العالمية في صناعة أشباه الموصلات والتقدم الذي تشهده هذه الصناعة، أما الجلسة الثانية تحدث فيها الخبراء عن آليات استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم دوائر اشباه الموصلات.

وأكد المشاركون من الشركات العاملة في مجال تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة فى صناعة أشباه الموصلات على أهمية اللقاء التعريفي الذي سلط الضوء على الوضع الراهن لهذه الصناعة ومستقبلها القريب وتنافسية السوق المصرية بما يمتلكه من كوادر وعقول بشرية مدربة والتحديات الراهنة التى تواجه الصناعة وعلى رأسها نقص المهارات.

وثمن المشاركون على الدور الذي تبذله الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص في هذا الصدد خاصة وأن صناعة الإلكترونيات تشهد نموا متسارعاً فى مصر فى ضوء هذا الاهتمام بهدف تعزيز مكانة مصر فى هذه الصناعة.

وشدد المشاركون على الدور الذي تلعبه الشركات الوطنية في هذه الصناعة بحيث تتحول مصر لمقصد جاذب للاستثمارات العالمية فيه ومصدر جديد للعملة الأجنبية للبلاد في ظل المزايا التنافسية التى تتمتع بها مصر وتؤهلها للتوسع فى هذه الصناعة الواعدة وتقديم الخدمات لمختلف الأسواق خاصة وأن هذه الصناعة تعتمد على الإبداع والابتكار .

واستعرض المشاركون عدد من قصص النجاح المصرية في هذا الصدد لشركات مصرية نجحت ف يتقديم قيمة مضافة لمنتجاتها في الأسواق العالمية حيث يعمل في مصر أكثر من 6000 مهندس متخصص فى هذا المجال شديد التخصص مما يعكس جاذبية السوق المصرية كبيئة محفزة للأعمال والإبداع والتطوير فى مجالات تصنيع وتصميم الإلكترونيات.

ويعد التحالف العالمى لأشباه الموصلات (Global Semiconductor Alliance) منظمة صناعية تجمع القادة والمتخصصين فى مجالات أشباه الموصلات والبرامج والحلول والأنظمة والخدمات بهدف إنشاء نظام بيئى تقنى عالمى فعال ومستدام ومربح.

وتضم أكثر من 300 عضو من الشركات، بما فى ذلك أكثر من 120 شركة حكومية، وتوفّر منصة يتفاعل من خلالها المديرين التنفيذيين والشركاء والعملاء للابتكار وتسريع نمو القطاع وتعزيز العائد الاستثماري والفكري.

وكان التحالف العالمى لأشباه الموصلات كان قد أنشأ وحدة أعمال إقليمية فى مصر تحت اسم "جى إس إيه مصر "GSA- Egypt"، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وجمعية "اتصال"، وذلك فى إطار خطط التحالف التوسعية لضمّ كبار اللاعبين والقادة فى صناعة أشباه الموصلات والبرمجيات والحلول والأنظمة والخدمات.

وتتيح "جى إس إيه مصر" للشركات العاملة فى مصر مزايا واستحقاقات العضوية الكاملة بالتحالف بما يمكنهم من التواصل الدائم مع الخبراء المتخصصين فى صناعة أشباه الموصلات، والتعرف على أحدث التقنيات وممارسات ونماذج الأعمال، وكذلك الفرص المتاحة بمختلف الأسواق من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات المتخصصة.