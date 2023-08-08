تعرف على أسعار تذاكر القطارات الإسبانى من القاهرة إلى أسوان

ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر القطارات الأسبانى من القاهرة لأسوان، وذلك بعد تطويرها بالكامل، والتي تخدم مدن ومراكز ومحافظات الصعيد، والقطار يضم عربات درجة أولى، وعربات درجة ثانية، وعربات بوفيه .
الواسطى الدرجة الأولى 55 جنيها، والدرجة الثانية 40 جنيها .
الفيوم الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها .
بنى سويف الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها .
مغاغة الدرجة الأولى 75 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها .
بنى مزار الدرجة الأولى 80 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها .
المنيا الدرجة الأولى 90 جنيها، والدرجة الثانية 70 جنيها .
ملوى الدرجة الأولى 105 جنيهات، والدرجة الثانية 75 جنيها .
ديروط الدرجة الأولى 110 جنيهات، والدرجة الثانية 80 جنيها .
القوصية الدرجة الأولى 110 جنيهات، والدرجة الثانية 80 جنيها .
أسيوط الدرجة الأولى 120 جنيها، والدرجة الثانية 85 جنيها .
أبو تيج الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
صدفا الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
طما الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها.
طهطا الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
المراغة الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .
سوهاج الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه .
المنشاة الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيها .
جرجا الدرجة الأولى 135 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه .
فرشوط الدرجة الأولى 145 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيهات .
نجع حمادى الدرجة الأولى 145 جنيه، والدرجة الثانية 110 جنيه .
دشنا الدرجة الأولى 150 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيهات .
قنا الدرجة الأولى 155 جنيه، والدرجة الثانية 115 جنيه .
قفط الدرجة الأولى 160 جنيها، والدرجة الثانية 120 جنيها .
قوص الدرجة الأولى 160 جنيه، والدرجة الثانية 120 جنيه .
الأقصر الدرجة الأولى 165 جنيه، والدرجة الثانية 120 جنيه .
أسنا الدرجة الأولى 170 جنيه، والدرجة الثانية 125 جنيه .
أدفو الدرجة الأولى 180 جنيه، والدرجة الثانية 135 جنيه .
كلابشة الدرجة الأولى 190 جنيه، والدرجة الثانية 135 جنيه .
كوم امبو الدرجة الأولى 195 جنيه، والدرجة الثانية 145 جنيه .
دراو الدرجة الأولى 195 جنيه ، والدرجة الثانية 145 جنيه .
أسوان الدرجة الأولى 200 جنيه ، والدرجة الثانية 145 جنيه .
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