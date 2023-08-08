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تعرف على أسعار تذاكر القطارات الإسبانى من القاهرة إلى أسوان

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 05:35 م
تعرف على أسعار تذاكر القطارات الإسبانى من القاهرة إلى أسوان قطار - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع أسعار تذاكر القطارات الأسبانى من القاهرة لأسوان، وذلك بعد تطويرها بالكامل، والتي تخدم مدن ومراكز ومحافظات الصعيد، والقطار يضم عربات درجة أولى، وعربات درجة ثانية، وعربات بوفيه .

الواسطى الدرجة الأولى 55 جنيها، والدرجة الثانية 40 جنيها .

الفيوم الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها .

بنى سويف الدرجة الأولى 60 جنيها، والدرجة الثانية 45 جنيها .

مغاغة الدرجة الأولى 75 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها .

بنى مزار الدرجة الأولى 80 جنيها، والدرجة الثانية 60 جنيها .

المنيا الدرجة الأولى 90 جنيها، والدرجة الثانية 70 جنيها .

ملوى الدرجة الأولى 105 جنيهات، والدرجة الثانية 75 جنيها .

ديروط الدرجة الأولى 110 جنيهات، والدرجة الثانية 80 جنيها .

القوصية الدرجة الأولى 110 جنيهات، والدرجة الثانية 80 جنيها .

أسيوط الدرجة الأولى 120 جنيها، والدرجة الثانية 85 جنيها .

أبو تيج الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .

صدفا الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .

طما الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها.

 

طهطا الدرجة الأولى 125 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .

 

المراغة الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 90 جنيها .

 

سوهاج الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه .

 

المنشاة الدرجة الأولى 130 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيها .

 

جرجا الدرجة الأولى 135 جنيها، والدرجة الثانية 100 جنيه .

 

فرشوط الدرجة الأولى 145 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيهات .

 

نجع حمادى الدرجة الأولى 145 جنيه، والدرجة الثانية 110 جنيه .

 

دشنا الدرجة الأولى 150 جنيها، والدرجة الثانية 110 جنيهات .

 

قنا الدرجة الأولى 155 جنيه، والدرجة الثانية 115 جنيه .

 

قفط الدرجة الأولى 160 جنيها، والدرجة الثانية 120 جنيها .

 

قوص الدرجة الأولى 160 جنيه، والدرجة الثانية 120 جنيه .

 

الأقصر الدرجة الأولى 165 جنيه، والدرجة الثانية 120 جنيه .

 

 أسنا الدرجة الأولى 170 جنيه، والدرجة الثانية 125 جنيه .

 

أدفو الدرجة الأولى 180 جنيه، والدرجة الثانية 135 جنيه .

 

كلابشة الدرجة الأولى 190 جنيه، والدرجة الثانية 135 جنيه .

 

كوم امبو الدرجة الأولى 195 جنيه، والدرجة الثانية 145 جنيه .

 

دراو الدرجة الأولى 195 جنيه ، والدرجة الثانية 145 جنيه .

 

أسوان الدرجة الأولى 200 جنيه ، والدرجة الثانية 145 جنيه .


اسعار تذاكر القطارات الأسبانى

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