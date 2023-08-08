تحرير 36 محضر مخالفات ورفع 270 طن قمامة بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء عمرو فكرى رئيس مركز و مدينة المحلة تنفيذ العديد من أعمال النظافة بمركز المحلة على الطرق الرئيسية، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف المهندس سامى حاتم، والمهندس محمد السباعى، والمهندس محمد صالح نواب رئيس المدينة حيث تم رصد العديد من المخالفات (النظافة والإشغالات والبيئة والغلق) وتحرير محاضر بتلك المخالفات.

وأضاف رئيس المدينة، أن أعمال النظافة شملت طريق طنطا نطاق الهياتم و صفط تراب وطريق دنوشر الابشيط ورفع المخلفات الصلبة من محطة الصرف الصحي بالعامرية و رفع اشغالات الطريق الدائري وأمام المصالح الحكوميه بقرية ديرب هاشم نطاق ميت الليث هاشم ومدخل كفر العبايدة و طريق الجابرية / المحلة نطاق وحدة الجابرية وقرية منشأة الامراء بمحلة حسن والطريق الدائري و المجمع الحكومي وأرض رضوان ومدخل بطينه / بشبيش ومبارك كول بمحلة أبو على و طريق عزبة شويقي سعد والطريق الدائري وطريق الهيلتون وعزبة الجندي نطاق وحدة بلقينا و طريق المحلة / شبرابابل ومداخل القريه وأمام المدارس بشبرابابل.

كما تم تحرير 36 محضر متنوع، منهم 10 محاضر نظافة و9 محاضر إشغالات ومحضر بيئة و16 محضر غلق بجانب أعمال النظافة التى أسفرت عن رفع 270 طن قمامة.