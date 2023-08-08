تحرير محاضر فض أحراز سجائر وضبط مواد تستخدم فى الدهانات بدون بيانات ببسيون

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية بمركز بسيون ضمت أحمد ورد المفتش بإدارة الرقابة بالمديرية بالاشترك مع إدارة الرقابة التجارية.

أسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 2023/17110 جنح مركز بسيون لقيامة بتبديد حرز قضائي علي ذمة المحضر رقم 2023/16512 جنح مركز بسيون والتصرف في 1177 علبة سجائر lm و 75 علبة سجائر كليو باترا تنفيذا لقرار النيابة العامة في بيع المضبوطات.

كما تم تحرير المحضر رقم 2023 /17111 جنح مركز بسيون لضبط عدد 100 مائة شيكارة جرافيتو بالدهانات غير مدون عليه تأريخ الإنتاج. والانتهاء لمصنع بناحية الفرستق مركز بسيون وتحرير محضر رقم 2023/17110 جنح مركز بسيون لضبط عدد 40 أربعون شيكارة سيبداج غير مدون عليه أي بيانات مصنع بويات بناحية الفرستق مركز بسيون اخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.