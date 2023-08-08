تحت مظلة التحالف الوطنى.. مؤسسة أبو هشيمة الخير تكرم أوائل الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف وتمنح كل طالب 100 ألف جنيه

كرمت ظهر اليوم مؤسسة أبوهشيمة الخير، أوائل الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف، تقديراً من المؤسسة لتميز هؤلاء الطلاب ودعماً لهم في مشوارهم المقبل في مرحلة التعليم الجامعى.

استقبلت مؤسسة أبوهشيمة الخير التي تعد واحدة من المؤسسات العاملة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، كل من الطالب معاذ عاطف الثالث على مستوى الجمهورية، والطالب عمر عبد الرحمن الأول على مستوى الجمهورية STEM، والطالب عبد الله معتز سعد، الأول أدبى على مستوى محافظة بنى سويف، والطالب محمد حسن الأول على مركز سمسطا محافظة بنى سويف بنتيجة 98%.

وقدمت المؤسسة شهادة تقدير لكل طالب من الطلاب الأربعة ومبلغ 100 ألف جنيه لكل منهم، حتى يبدأوا جميعاً الاستعداد للعام الجامعى الجديد، ويتمكنوا من مواصلة التميز والتفوق خلال رحلتهم التعليمية.

كانت مؤسسة أبوهشيمة الخير، قدمت قبل ذلك عدد كبير من المنح الدراسية بجامعتي النهضة وبني سويف، للطلبة المتفوقين والمتميزين في المحافظة، إيماناً منها بأهمية الاهتمام بالنشء خلال الفترة الحالية، ومساعدتهم في الحصول على إكمال مسيرتهم التعليمية على أكمل وجه ممكن.

ومن جانبه وجه النائب أحمد أبوهشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومؤسس أبوهشيمة الخير التهانى للطلاب الأربعة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، واعتبار أن ما حققوه خلال الثانوية العامة مجرد بداية ينطلقوا منها لما هو أسمى وأبعد، والحفاظ على النجاح، باعتبار أن ذلك الأمر أصعب من تحقيق النجاح.



مؤسسة أبو هشيمة الخير تكرم أوائل الثانوية العامة (1)



مؤسسة أبو هشيمة الخير تكرم أوائل الثانوية العامة (2)



مؤسسة أبو هشيمة الخير تكرم أوائل الثانوية العامة (3)



مؤسسة أبو هشيمة الخير تكرم أوائل الثانوية العامة (4)



مؤسسة أبو هشيمة الخير تكرم أوائل الثانوية العامة (5)



مؤسسة أبو هشيمة الخير تكرم أوائل الثانوية العامة (6)



مؤسسة أبو هشيمة الخير تكرم أوائل الثانوية العامة (7)



مؤسسة أبو هشيمة الخير تكرم أوائل الثانوية العامة (8)



مؤسسة أبو هشيمة الخير تكرم أوائل الثانوية العامة (9)



مؤسسة أبو هشيمة الخير تكرم أوائل الثانوية العامة (10)



مؤسسة أبو هشيمة الخير تكرم أوائل الثانوية العامة (11)



مؤسسة أبو هشيمة الخير تكرم أوائل الثانوية العامة (12)