تجديد حبس المتهم بقتل قهوجى بسبب مشاجرة فى البساتين

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل قهوجى بسبب مشاجرة.

وكانت وزارة الداخلية قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى على آخر بالضرب محدثاً إصابته التى أودت بحياته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بمقهى.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال تواجد مالك ‏المقهى محل البلاغ "يحمل جنسية إحدى الدول" توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسم بالمقهى ملكه، حدثت بينه وبين قائد مركبة "توك توك" مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب باستخدام ‏سلاح أبيض "سكين"، تحصل عليها من داخل المقهى محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ ‏بالفرار.

وبسؤال صديق المتوفى أيد ‏ما سبق، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سائق "توك توك"، وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.