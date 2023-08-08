بوتين يبحث هاتفيا مع نظيره الجنوب إفريقي علاقات التعاون

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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث هاتفيا مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوسا، عددا من قضايا التعاون بين البلدين مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.



وذكر المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية"، أنه "استمرارا لاجتماع 29 يوليو المنفصل بين الرئيسين فلاديمير بوتين وسيريل رامافوزا، ناقش الزعيمان عددًا من قضايا التعاون العملي بين روسيا وجنوب إفريقيا مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية."



وأشار البيان أيضًا إلى أن رامافوسا قدم تقييما إيجابيا لنتائج القمة الروسية الإفريقية التي عقدت الشهر الماضي في سان بطرسبرج، مؤكدًا أنها "ستسهم بلا شك في زيادة تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية".



يُذكر أن النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية عقدت بالتزامن مع المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي الثاني في سان بطرسبرج على مدار يومي 27 و 28 يوليو الماضي بمشاركة رؤساء الدول الإفريقية.