انتصارا للمرأة والشباب.. تغييرات جديدة فى قيادات المتحدة للخدمات الإعلامية (إنفوجراف)

انتهجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نهجًا جديدا وعصريًا، باختيارها كوادر من المرأة والشباب فى مختلف القطاعات الإخبارية والإعلامية، إذ أصدرت قرارا بتعيين الإعلامية ريهام السهلي رئيسا لشبكة DMC، كما أسندت مهمة رئاسة تحرير جريدة "اليوم السابع" للكاتبة الصحفية علا الشافعي لتصبح أول سيدة تشغل هذا المنصب منذ تأسيس الجريدة، وأخيرا تعيين الكاتب الصحفي الشاب مصطفى عمار، رئيسا لتحرير موقع وجريدة الوطن.
وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز القرارات.
علا الشافعي
رئيسا لتحرير اليوم السابع
محمود مسلم
رئيسا لقطاع الصحف والمواقع
ريهام السهلي
رئيسا لمجموعة قنوات دي إم سي
مصطفى عمار
رئيسا لتحرير جريدة وموقع الوطن
عبد الفتاح مصطفى
رئيسا للراديو 9090
عماد ربيع
رئيسا لقطاع الإنتاج الدرامي
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