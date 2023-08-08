اليوم السابع
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انتشال جثة صاحب محل غرق فى نهر النيل بالجيزة

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 07:41 م
انتشال جثة صاحب محل غرق فى نهر النيل بالجيزة غريق -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض صاحب محل للغرق في نهر النيل بالجيزة، وتم انتشال جثته ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد غرق أحد الأشخاص في الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام. 
 
وتوصلت التحريات أن الضحية صاحب محل، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

غرق صاحب محل

نهر النيل الجيزة

امن الجيزة



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