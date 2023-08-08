اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 10:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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اليابان: الردع النووي الأمريكي يعد أساسيا وفعالا لأمن البلاد

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 04:22 م
اليابان: الردع النووي الأمريكي يعد أساسيا وفعالا لأمن البلاد اليابان والولايات المتحدة
أ ش أ

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أكد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو اليوم الثلاثاء أن الردع النووي الأمريكي يعد أساسيا وفعالا لأمن البلاد.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن تصريحات ماتسونو جاءت بعد أن وصف عمدة مدينة "هيروشيما" كازومي ماتسوي، الردع النووي "بالحماقة"، وذلك خلال إحياء البلاد للذكرى الـ78 لإلقاء القنبلة الذرية على المدينة.


وقال ماتسونو إن الحكومة اليابانية لديها ثقة تامة بالتزام الولايات المتحدة بالإيفاء بتعهداتها بموجب المعاهدة الأمنية اليابانية-الأمريكية.


وأضاف أن "الردع الأمريكي الموسع، بما في ذلك الردع النووي، يعد أساسيا في إطار الترتيبات الأمنية اليابانية-الأمريكية طالما هناك تهديدات أمنية فعلية مثل تهديد الأسلحة النووية ضد بلادنا."


وأكد المتحدث الياباني أن بلاده ستواجه التهديد الأمني الراهن بشكل مناسب مع دفع الجهود نحو تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.


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اليابان والولايات المتحدة

الردع النووى



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