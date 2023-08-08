المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة تزوير المستندات الرسمية والعملات الأجنبية فى الوايلى

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل تخصص نشاطه الاجرامى فى تزوير الكارنيهات المنسوبة لمختلف الجهات، والمؤسسات الحكومية وتزييف العملات الأجنبية.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الوايلى من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته مبالغ مالية مزورة "عملات وطنية" فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير، وبمواجهته اعترف بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات بإستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولته تصريف المبالغ المزورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد.